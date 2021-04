Incendio a Ternate nel parco comunale

Un incendio è divampato lunedì pomeriggio 5 aprile, nel parco di Villa Leonardi, sede del Comune di Ternate. Le fiamme sono divampate per cause in corso di accertamento. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Varese, gli uomini della Protezione civile e i carabinieri della stazione di Ternate.

Intervenuto anche un elicottero antincendio, che pesca l’acqua dal lago per accelerare le operazioni di spegnimento