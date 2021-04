Incidente tra due auto all’incrocio per Schianno

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 23 aprile sulla strada provinciale SP 57, a Gazzada Schianno.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio che porta a Schianno.

Nessun ferito grave e solo danni alle auto e alla segnaletica verticale, abbattuta da una delle due vetture che è finita nell’aiuola spartitraffico.