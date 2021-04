La Lega al Pirellone: “Alitalia più efficiente, ma non svendiamo al low cost”

«Questa mattina abbiamo portato la nostra solidarietà al presidio organizzato dai lavoratori di Alitalia: il taglio dei voli paventato e la crisi generata dalla situazione pandemica mettono infatti a rischio oltre 6mila posti lavoro».

Lo dicono i consiglieri regionali della Lega e membri della commissione trasporti, Max Bastoni e Silvia Scurati.

La Lega pro Alitalia può sembrare anomala, ma in realtà sono gli stessi consiglieri a chiarire la loro posizione, polemizzando con «la scarsa attenzione da parte dell’Unione Europa che, mentre liquida oltre 4 miliardi per Air France, risponde alla richiesta di 55 milioni del nostro Ministro allo sviluppo economico promettendo meno della metà della somma».

Italia figlia di un Dio minore: «Quello che l’Europa concede a Lufthansa e ai francesi non è di fatto concesso ad Alitalia».

«Due pesi e due misure: chiedere che vi sia una compagnia di bandiera più efficiente – sottolineano Scurati e Bastoni – non significa svendere il nostro paese alle gestioni low cost o chiudere gli slot su Malpensa. L’aeroporto lombardo rappresenta un grande hub per tutto il Nord del Paese, una finestra importante a livello turistico ed economico, anche alla luce delle Olimpiadi del 2026. Un criterio, quello utilizzato dalla Commissione europea, che non tutela le famiglie e il tessuto economico italiano e lombardo».