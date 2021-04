“Con la mini moto contro un muro, i carabinieri ci hanno scortato fino in ospedale”

Buona sera scrivo alla redazione per una cosa che mi è successa ieri. La mattina di Pasqua grande festa per i miei bimbi, tutti felici. Nel pomeriggio il mio bimbo di 7 anni ha chiesto di usare la sua mini moto nuova, regalo di Pasqua: e perché no? Non sapevo che la giornata si sarebbe trasformata in un enorme spavento che mi ha fatto perdere 10 anni di vita. Il mio bimbo ha accelerato troppo ed é finito contro un muro. Al momento sembrava solo graffiato, ma da una gamba ha iniziato a uscire molto sangue: aveva una grossa ferita aperta.

Senza perdere tempo, nel panico più totale, ho caricato il piccolo in macchina e sono corsa verso l’ospedale. Lungo la strada ho incontro una pattuglia di carabinieri a cui ho chiesto cortesemente di aprirmi la strada. E così hanno fatto ed é proprio loro che voglio ringraziare infinitamente perché sono stati anche molto gentili. Vorrei inoltre ringraziare i dottori e gli infermieri del Pronto soccorso del Circolo: cordiali, gentili, disponibili e veramente molto bravi; oltre a fare un ottimo lavoro, hanno messo a suo agio il mio bambino, che era molto tranquillo e sono riusciti a tranquillizzare anche me.

Malgrado questa emergenze che dura da un anno queste persone sono sorridenti e solari, fanno il loro lavoro in un giorno di festa senza perdere la gentilezza. Forse non sono mai ringraziati abbastanza. Il mio grazie infinito oggi va a loro, ai carabinieri e al personale del pronto soccorso. E anche a quei due poliziotti che con due battute sono riusciti a far ridere il mio bambino.

Grazie mille di vero cuore!

Silvia