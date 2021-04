La prova dei pannolini lavabili con i “mini kit” messi a disposizione dall’Anfora

Anche quest’anno l’associazione L’Anfora di Travedona partecipa alla Settimana internazionale del pannolino lavabile (Sipl) con un’offerta speciale rivolta a tutti i genitori con figli piccoli: per chiunque ne farà richiesta c’è la possibilità di provare gratuitamente dei pannolini lavabili grazie a un “mini kit di prova” messo a disposizione dall’associazione e dalla pannolinoteca Happily wrapped.

I kit sono personalizzabili per taglia e tipologia, in base all’età del bambino e alle sue esigenze. «La settimana internazionale del pannolino lavabile, dal 19 al 25 aprile 2021, è il momento migliore per parlare di pannolini lavabili. E anche per provarli, perché no!? – scrivono i promotori – Teoricamente è una settimana in cui produttori, rivenditori, pannolinoteche e associazioni, ma anche genitori appassionati danno informazioni utili sulla gestione quotidiana dei pannolini lavabili. Diversi negozi offrono sconti importanti, ma in realtà tutte queste iniziative sono un pretesto per mostrare ai genitori un’alternativa al pannolino usa e getta. Un’alternativa colorata, comoda, rispettosa, economica e amata dai bambini e genitori».

L’idea del mini kit di prova è funzionale per due ragioni. La prima è che a volte i genitori sensibili al tema non sanno cosa comprare, o come orientarsi nel mondo dei pannolini lavabili, e quindi avere la possibilità di sperimentare diverse soluzioni e capire ciò di cui hanno bisogno o le soluzioni con cui si trovano meglio può essere utile.

Altro aspetto non trascurabile è che se i vantaggi economici sono innegabili (fino a 1400 euro il risparmio per ogni bimbo), non si può trascurare che l’investimento iniziale possa essere difficoltoso per alcune famiglie.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa contattare L’Anfora scrivendo a associazionelanfora@gmail.com oppure 389 7857217.