La stagione fredda è finita, abbassate il riscaldamento

La stagione fredda è finita: anche se il vento degli ultimi giorni ha abbassato le temperature, oggi termina ache nella zona di Gallarate e dintorni la “stagione termica” (individuata dal 15 ottobre al 15 aprile) nella quale era possibile mantenere in funzione gli impianti di riscaldamento per 14 ore al giorno.

Non significa che si debba spegnere del tutto il riscaldamento, ovvio: qualora le condizioni meteorologiche lo rendessero necessario, è comunque possibile accendere gli impianti termici nella fascia oraria dalle 5.00 alle 23.00 per una durata massima di 7 ore giornaliere.

Analoga la situazione anche per i Comuni circostanti, come ad esempio Busto Arsizio: la durata della stagione fredda è stabilita infatti in base a latitudine e quota del Comune, con suddivisione dei Comuni d’Italia in sei categorie.