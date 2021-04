(Immagine di repertorio) – La comunità di Lavena Ponte Tresa piange un altro morto per Covid. Si tratta di un uomo che da alcuni giorni era ricoverato in ospedale e che non ce l’ha fatta contro il virus.

A comunicarlo è stato oggi il sindaco Massimo Mastromarino, che nel consueto aggiornamento sui dati della pandemia ha mandato un messaggio di vicinanza alla famiglia.

A Lavena Ponte Tresa si registrano in questo inizio settimana sei nuovi casi di positività a fronte di 12 persone guarite. Complessivamente i casi positivi sono ad oggi 28.

«Non possiamo permetterci di non osservare le regole fondamentali di prudenza e di comportamento – ricorda il sindaco a tutti i suoi concittadini – Bisogna continuare con l’uso della mascherina, l’igiene frequente delle mani e il distanziamento interpersonale».