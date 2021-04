Leggere ai bambini è donargli tempo attraverso le parole

Si va a “scuola di fantasia”, con Gianni Rodari, per imparare anche la psicologia.

Il bambino cui la mamma racconta una fiaba sperimenta il possesso esclusivo della madre stessa. Non è facile per un bambino avere la mamma tutta per sé, “la benedetta e amata signora ha sempre un sacco di cose da fare”. Ma quando racconta o legge una favola la mamma è presente e disponibile, per un tempo meravigliosamente lungo e questa presenza dà sicurezza.

Le parole della fiaba come uno strumento per un dialogo segreto, intimo che non usa parole proprie, estremamente profittevole. E questo non avviene solo tra mamma e bambino, ma anche tra insegnante ed alunno: quando l’insegnante in classe legge un libro di piacere, il momento del giudizio è sospeso, allontanato: c’è uno scambio diverso.

Rita Valentino Merletti, pedagogista che si è occupata tantissimo di “Nati per leggere” in Italia, dice che quando un adulto legge per un bambino può fare solo questo, in quel momento la sua dedizione è totale e questo dono del tempo, attraverso le parole, è percepito da chi ascolta, bambini e non.