Legnano – Derthona 2-0, convincente vittoria dei lilla

Legnano – Derthona 2-0

Reti: Gasparri al 30′ e Brusa al 71′

Legnano: Russo, Diana (Brusa dal 69′), De Stefano D (Barbui dal 92′), Beretta, Nava, Luoni, Braidich, Bingo (Febbrasio dal 69′) , Cocuzza (Pellini dal 69′) , Ronzoni, Gasparri. In panchina, Colnaghi, Ortolani, Todaj, Fondi, Radaelli. All. Sgrò

Derthona: Teti, Brumat, Maggi (Cirio dal 46′ e Palazzo dal 63′), Gjura, Emiliano, Cardore, Gualtieri (Akouak dal 58′), Lipari, Spoto (Kanteh dal 75′), Mingiano, Manasiev. In panchina, Rosti, Cattaneo, Andriolo, Nsingi, Castagna. All. Zichella.

Aribtro: Rizzello di Casarano, con assistenti Signorelli di Paola e Gigliotti di Lamezia Terme

Quando il Legnano decide di fare la partita a suo modo, non ce n’è per nessuno (o quasi). Così è successo oggi contro un Derthona forse deludente al Mari, ma non solo per colpa sua. In effetti, i lilla hanno saputo imbrigliare il centrocampo ospite, hanno giocato in attacco con un continuità da grande squadra e hanno saputo gestire il vantaggio con personalità e determinazione. Il Derthona arrivava da una serie di gare positive eppure non ha mai seriamente impensierito la difesa legnanese, se non nell’azione in cui è stato reclamato un calcio di rigore per fallo di mani di un difensore lilla, ma l’arbitro ha capovolto il fallo assegnando una punizione ai padroni di casa. Momento topico, secondo i bianconeri che, ancora sotto di un gol, a quel punto, speravano nel tiro dal dischetto per almeno pareggiare i conti. Invece, sul rovesciamento di fronte ecco il raddoppio lilla e tutti a casa. Al di là di quell’episodio, resta una vittoria convincente del Legnano che torna a sperare nei playoff. Sarà anche difficile arrivarci, ma se la convinzione è quella manifestata oggi, perchè non crederci?

Finita: Legnano – Derthona 2-0

4 minuti di recupero

88′ – Ma è sempre il Legnano che attacca ancora nel finale. Palla sul fondo, ma i lilla reclamano l’angolo

85′ – Derthona in attacco nel finale. Angolo e sul cross Russo in uscita devia un pallone pericoloso

79′ – Ancora da angolo un altro brivido per il Derthona, ma nessuno dei giocatori lilla raccoglie il cross dalla bandierina

71′ – GOOOL lilla. In azione da calcio d’angolo, Brusa raddoppia per il Legnano

70′ – Fallo di mano in area lilla. Il Derthona reclama il rigore, ma l’arbitro assegna una punizione per il Legnano

63′ – Derthona più intraprendente e Legnano che gioca più di rimessa, ma senza rischiare mai nulla

57′ – Combinazione Cocuzza – Braidich fermata dalla difesa avversaria e subito dopo ancora Cocuzza vicinissimo al gol

49′ – Occasione per il raddoppio, ma alla fine è solo angolo per il Legnano

Partita ricominciata

Fine primo tempo: Legnano – Derthona 1-0

40′ – Prima Braidich e poi Ronzoni mettono in difficoltà la difesa ospiti

37′ – C’è solo il Legnano. Adesso è Cocuzza che tenta un po’ scomposto, conclusione ribattuta da un difensore. E’ un assedio nell’area bianconera.

35′ – Legnano padrone del campo. Quarto angolo per i lilla, ci prova Nava, tiro respinto in fallo laterale

30′ – Prolungata azione offensiva lilla, angolo: GOOOL con Gasparri

28′ – Finalmente si vede Cocuzza, il suo tiro a lato abbondantemente

23′ – Occasione per il Derthona, ma Mingiano indugia troppo in piena area legnanese

21′ – Altro angolo per i lilla

18′ – Spoto infortunato a terra. Gioco fermo

12′ – Angolo per il Legnano. La palla attraversa tutto lo specchio della porta e finisce fuori

10′ – Contropiede del Derthona, il tiro di Spoto è parato a terra da Russo

5′ – Prima azione d’attacco del Legnano, nulla di fatto

1′ – Subito un angolo per gli ospiti

Partita iniziata

Turno infrasettimanale per il calcio lilla. Al Mari è ospite il Derthona

Le probabili formazioni

La classifica: Gozzano* 56; Castellanzese, PDHAE 55; Bra 51; Sestri Levante 47; Sanremese*, Caronnese 45; Folgore Caratese*, Imperia 43; Lavagnese 39; Legnano* 38; Chieri 34; Arconatese 33; Derthona** 32; Casale** 30; Saluzzo 28; Varese**** 22; Borgosesia* 20; Vado* 17; Fossano 15. *1 gara in meno