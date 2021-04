Lutto a Rescaldina per la scomparsa dell’ex sindaco Donato Raimondi

Lutto a Rescaldina per la scomparsa di Donato Raimondi, sindaco del paese dal 1999 al 2009, venuto a mancare all’età di 87 anni.

Raimondi, che per dieci anni è stato alla guida del comune con la lista Rescaldina Insieme e all’attivo aveva un passato da consigliere comunale, durante il suo mandato ha inaugurato il centro commerciale di via Togliatti, ha “tenuto a battesimo” opere come l’asilo nido di via Piave e la scuola materna di via Gramsci e ha dato un nuovo volto alle piazze del capoluogo e della frazione. A lui fanno capo anche il piano attuativo dell’area Saccal, pensato durante la sua amministrazione, e alcune alberature lungo i viali, come ad esempio quella di via Barbara Melzi

L’ex primo cittadino era figura nota in paese oltre che per la sua attività politica anche come imprenditore: per anni, infatti, ha guidato le Industrie Carlo Raimondi SpA di Rescalda raccogliendo il testimone del padre, alla cui memoria da anni in paese è dedicata una gara ciclistica. Di lui Angelo Mocchetti, che nei dieci anni di mandato amministrativo è stato il suo vicesindaco, ricorda «i tratti di generosità, signorilità e semplicità umana che di questi tempi sono merce rara», apprezzati in un rapporto che negli anni è andato oltre la veste istituzionale diventando una vera e propria amicizia.

«Esprimo a nome dell’amministrazione le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Raimondi per il lutto che, con la scomparsa dell’ingegner Donato, colpisce tutta la nostra comunità – è il messaggio di cordoglio del sindaco, Gilles Ielo, e di tutta l’amministrazione -. Ho avuto il piacere di conoscerlo in occasione della gara ciclistica dedicata alla memoria del papà, in cui ho avuto modo di apprezzare la sua infinita gentilezza e cordialità. Significativo il contributo della famiglia Raimondi e l’impegno dell’ingegnere per Rescaldina e Rescalda, salutiamo un uomo che è stato parte importante della storia del nostro comune».