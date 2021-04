Massimo Pericolo torna con un nuovo album e un concerto su Amazon Music

Nei giorni scorsi è uscito il nuovo disco di Massimo Pericolo, rapper di Brebbia che da qualche anno è entrato nelle playlist di migliaia di giovani. Il suo nuovo lavoro si intitola “Solo Tutto” ed è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e nel formato fisico per Pluggers e LuckyBeardRec in collaborazione con Epic/Sony Music Italy.

Anticipato dal singolo “Bugie”, il secondo disco di Massimo Pericolo è la consacrazione di un percorso che iniziato due anni fa con la canzone “7 Miliardi”, passando per l’album Disco di Platino “Scialla Semper” e una serie di collaborazioni di successo, lo ha portato nell’Olimpo della scena musicale italiana.

Venerdì 9 aprile Massimo Pericolo si esibirà per il primo live show in Italia di Amazon Music, in diretta su Twitch, dove performerà il suo nuovo album uscito venerdì 26 marzo e le sue canzoni di maggior successo. Non sarà un semplice concerto in streaming ma un vero show imperdibile con la regia di Pepsy Romanoff (già al lavoro per i music live di Vasco Rossi, Pharrell Williams, Tinie Tempah ed altri) e di Andrea Folino (uno dei videomaker più quotati nel panorama musicale italiano) per una produzione targata Except.

L’idea del live show legato al lancio dell’album “Solo Tutto” di Massimo Pericolo arriva in un periodo in cui a conseguenza delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, in Italia non si tengono concerti da più di un anno e così ne parla Oliver Dawson CEO dell’etichetta Pluggers: «Parlando con Vane (il suo vero nome, infatti, è Alessandro Vanetti) l’idea di fare un live ci ha subito entusiasmato. Tanto del suo successo è stato merito del suo carisma sul palco ed era un peccato non sfruttarlo. Insieme abbiamo ideato uno spettacolo che fosse realizzato apposta per il livestream, un vero e proprio show e non solo un concerto in diretta».

Il live show di Massimo Pericolo sarà presentato da Carlo Pastore e verrà trasmesso dal Teatro LaCucina, una location particolare che nasce lì dove una volta c’era la mensa dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, un luogo suggestivo che ospiterà il primo concerto in streaming per Amazon Music in Italia. La piattaforma scelta sarà Twitch dove di recente l’artista della provincia di Varese ha aperto un canale nel quale ha comunicato, nei giorni precedenti al lancio del disco, i singoli e i featuring di “Solo Tutto”.

Il live show di Massimo Pericolo per Amazon Music si terrà venerdì 9 aprile su Twitch (https://www.twitch.tv/amazonmusicit) e la visione sarà gratuita.

L’album “Solo Tutto” è un viaggio nel passato e presente dell’artista. Ogni canzone fotografa un momento diverso della sua vita e racconta, con una capacità fuori dal comune, la realtà cruda di un ragazzo di provincia. Ironia, rabbia, dolcezza sono le armi che usa per parlare di relazioni, successo, soldi e riscatto sociale, e grazie ai quali possiamo vedere il mondo attraverso gli occhi di uno degli artisti più unici della sua generazione.

Il nuovo disco di Massimo Pericolo presenta quindici canzoni dove ad accompagnarlo c’è Salmo in “Cazzo Culo”, Madame in “Airforce”, J Lord in “Troia” e Venerus nella traccia d’apertura “Casa Nuova”. L’intero album è prodotto da Crookers che come nel precedente “Scialla Semper” fa sentire il suo peso artistico e la sua esperienza internazionale con un sound nuovo e di rilievo per il panorama italiano. Insieme a lui Nic Sarno e Goedi nelle coproduzioni di alcune tracce a comporre il puzzle di uno degli album più attesti dell’anno.

“Solo Tutto” è disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali e nel formato fisico in cinque differenti versioni.