Medici senza frontiere: 50 anni di cure mediche e assistenza d’emergenza in tutto il mondo

Era il 1971 quando a Parigi un gruppo di medici e giornalisti, reduci da difficili esperienze umanitarie in Biafra e Bangladesh, decidono di inaugurare un nuovo modo di portare assistenza d’emergenza che unisce l’azione medica indipendente all’impegno della testimonianza e fondano Medici Senza Frontiere.

Cinquant’anni dopo gli stessi principi e lo stesso spirito guidano oltre 65.000 operatori umanitari, impegnati ogni giorno a portare cure mediche e aiuto incondizionato in più di 80 paesi nel mondo.

«La nostra missione è intervenire dov’è più difficile – spiegano i responsabili di Msf – Salvare vite e portare cure, ma anche denunciare crisi dimenticate e violenze. Oltre ogni ostacolo e indifferenza».

«Questi primi 50 anni sono un traguardo importante – dicono i vertici della onlus – che abbiamo potuto raggiungere grazie a tutte le persone che sostengono la nostra azione. Con questo sostegno siamo intervenuti nelle grandi emergenze, conosciute o dimenticate: il genocidio in Ruanda, lo tsunami in Indonesia, il terremoto ad Haiti, ma anche conflitti in Medio Oriente, l’epidemia di Ebola, le rotte della migrazione, le tante crisi dove migliaia di persone non hanno accesso alle cure».

«Il presente ci pone davanti a grandi sfide e nuove emergenze, come la pandemia di Covid-19 che continuiamo a fronteggiare in Italia e nel resto del mondo. Non ci fermiamo perché nuove sfide ci attendono e insieme possiamo andare oltre».

I 50 anni di Medici senza frontiere sono stati ricordati anche con un libro, “Le ferite” (edizioni Einaudi), presentato recentemente. Quattordici grandi scrittrici e scrittori hanno scelto la parola “ferita”, ciascuno interpretandola a suo modo in 14 racconti regalati a Msf per i suoi 50 anni di azione medico-umanitaria per curare le ferite degli altri in tutto il mondo.

Medici senza frontiere, oltre al sito, ha un’attiva pagina Facebook seguita da più di 11 milioni di persone che accende i riflettori su emergenze e crisi dimenticate in tutto il mondo.