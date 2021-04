È morto Bruno Bertagna, Caldana in lutto

La grande castagnata di ottobre e le iniziative culturali della sua Caldana, le presentazione di libri e le sera\te al teatro Soms. Era la vita di Bruno Bertagna 78 anni, consigliere della Società operaia di mutuo soccorso di Caldana e dava una notevole mano nell’organizzare le feste, sempre disponibile scomparso ieri. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità del piccolo borgo.

«La notizia della perdita di Bruno Bertagna ha provocato sconcerto e poi tristezza in tutti noi. Bruno era una persona con alti valori morali di altruismo e amore per il prossimo. Sempre in prima fila tra i volontari del comune per portare assistenza alla parte fragile del nostro paese e per coltivare lo spirito di comunità in cui ha sempre creduto. A nome della nostra comunità ci stringiamo ai familiari nel ricordo di Bruno e del bene che a sempre donato al nostro paese», ha scritto il sindaco di Cocquio Trevisago Danilo Centrella.

«Il direttore e la redazione di Menta e Rosmarino si uniscono al dolore della famiglia per la perdita di Bruno amico e collaboratore della rivista nonchè infaticabile collaboratore della Soms di Caldana», hanno scritto gli amici della rivista che organizza diverse iniziative in paese a cui Bertagna partecipava.