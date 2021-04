È morto Roberto Simone, governatore distrettuale dei Lions

In lutto tutti i Lions Varesini (otto club nella sola città capoluogo) per la scomparsa di Roberto Simone, 77 anni, avvocato penalista, ex consigliere comunale della città lariana e fratello dell’ex sindaco di Como della seconda metà degli anni Ottanta, Sergio Simone.

Dal luglio dello scorso anno era stato eletto governatore del distretto Lions 108 Ib1che comprende i club di Como, Lecco, Sondrio, Monza, Varese e della parte nord della provincia di Milano, per un totale di oltre 2.500 soci.

I funerali del governatore distrettuale Roberto Simone si celebreranno mercoledì 28 aprile alle 15:30 nella Chiesa del Santissimo Crocifisso in viale Varese 23 a Como. La camera ardente è aperta da ieri in via Lenticchia 18 a Como.