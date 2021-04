L’amministrazione comunale di Oggiona con Santo Stefano ha voluto premiare tutti coloro che a loro modo, nel periodo di pandemia iniziato a marzo del 2020, hanno collaborato per la comunità, con azioni di generosità e di altruismo.

Galleria fotografica A Oggiona con Santo Stefano il ringraziamento per chi ha aiutato durante la pandemia 4 di 4

«Oggi siamo qui per ringraziare e celebrare la bellezza del bene, il bene verso il prossimo. Che sia davvero un giorno di gioia e di rinascita! – ha detto il sindaco Stefania Maffioli in rappresentanza dell’amministrazione comunale -. Il nostro ringraziamento va a tutti, volontari, cittadini, associazioni, aziende, carabinieri in congedo, Comando dei Carabinieri di Cassano Magnago, Don Fiorenzo Mina, alla Protezione Civile. Un Ringraziamento va anche alla compagnia grandi spettacoli guidata da Silvia Zanardi alla MedHouse e alla farmacia Ielmini, alle donne che hanno cucito le mascherine da portare alle case di coloro che erano senza, a chi ha portato la spesa a casa degli anziani, a chi come Davide Libralon ha contributi ad allietare quelle cupe serate di lockdown con della musica da ascoltare in streaming. Grazie grazie grazie! Il paese è fiero di voi!».