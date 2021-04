Oscar, premiato Nomadland di Chloé Zhao

Il premio per il miglior film della 93esima edizione degli Oscar è andato questa notte a a Nomadland di Chloé Zhao, che ha vinto anche il premio per la miglior regia. I quattro premi per la recitazione – attore e attrice, protagonista e non protagonista – sono andati rispettivamente a Anthony Hopkins (The Father), Frances McDormand (Nomadland), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) e Yuh-Jung Youn (Minari).

Non ce l’ha fatta l’Italia che torna da Los Angeles senza Oscar nonostante le tre candidature: Laura Pausini con la sua “Io sì”, canzone originale per La vita davanti a sé di Edoardo Ponti né Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti per il trucco di Pinocchio e Massimo Cantini Parrini per i costumi sempre di Pinocchio di Matteo Garrone.

L’Oscar per il miglior film alla 93/a edizione dei premi va a Nomadland di Chloé Zhao. La statuetta è per i produttori Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey e Chloé Zhao.

L’Oscar per la miglior regia alla 93/a edizione dei premi va a Chloé Zhao per Nomadland.

Oscar per la migliore attrice protagonista a Frances McDormand per Nomadland.

Oscar per il migliore attore protagonista a Anthony Hopkins per The Father – Nulla è come sembra

L’Oscar per il miglior film internazionale alla 93/a edizione del premio va a Another Round.

Oscar per il miglior attore non protagonista alla 93/a edizione del premio a Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah

Oscar per la migliore attrice non protagonista alla star del cinema coreano Yuh-Jung Youn per Minari

L’Oscar per il miglior film d’animazione alla 93/a edizione dei premi va a Soul di Pete Docter e Dana Murray.

L’Oscar per la migliore colonna sonora va a Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste per Soul. E’ il secondo premio dopo quello al miglior film d’animazione.

L’Oscar per il miglior documentario alla 93/a edizione dei premi va a My Octopus Teacher (Il mio amico in fondo al mare) di Pippa Ehrlich, James Reed and Craig Foster

L’Oscar per il miglior trucco e acconciatura alla 93/a edizione dei premi va a Ma rainey’s blsck bottom di Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal and Jamika Wilson. Pinocchio non ce l’ha fatta.

L’Oscar per i migliori costumi alla 93/a edizione dei premi va a Ma rainey’s blsck bottom di Ann Roth. Pinocchio non ce l’ha fatta.

L’Oscar per la migliore sceneggiatura originale alla 93/ma edizione degli Oscar è andato a Emerald Fennell per Promising Young Woman, che lei stessa ha diretto con Carey Mulligan protagonista.

L’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale va a Christopher Hampton e Florian Zeller per The Father – Nulla è come sembra.

L’Oscar per i migliori effetti speciali va a Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher per TENET.

L’Oscar per il miglior sonoro va a Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh per Sound of metal.

L’Oscar per il miglior montaggio va a Mikkel E. G. Nielsen per Sound of metal . E’ la seconda statuetta per il film dopo quella per il suono

L’Oscar per miglior cortometraggio live action va a Due estranei di Travon Free e Martin Desmond Roe.

L’Oscar per il miglior corto d’animazione va a Se succede qualcosa vi voglio bene di Michael Govier e Will McCormack.

L’Oscar per il miglior cortometraggio documentario va a Colette di Anthony Giacchino e Alice Doyard.