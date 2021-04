Over80: chi non ha ricevuto l’appuntamento del richiamo, si presenti dopo 3 settimane

Over80 in attesa della convocazione per la seconda dose. Qualche convocato nel centro vaccinale di Malpensafiere con il sistema di Aria lamenta di non avere certezza del secondo appuntamento: « La convocazione arriverà via SMS sul cellulare registrato qualche giorno prima – assicura Marino dell’Acqua direttore socio0 sanitario dell’Asst Valle Olona – In ogni caso, trascorse tre settimane dal primo appuntamento, gli ultraottantenni si presentino alla stessa ora e riceveranno il richiamo».

La data esatta, quindi, cade dopo 21 giorni dalla prima dose. Rispettando anche lo stesso orario si potrà generare la stessa agenda evitando affollamenti.

Nella giornata di ieri, per esempio, qualche attesa prolungata c’è stata: « Niente di grave – assicura il direttore Dell’Acqua – capita che ci siano momenti in cui si presentano più convocati, magari con orari differenti, e così si crea facilmente la coda. Ma l’area è ampia e abbiamo spazi confortevoli dove ci si può sedere senza creare assembramenti. Alle ore 20, comunque, tutti gli operatori avevano finito, proprio come da previsione».

Per informazioni e richieste è disponibile l’email : vaccinazioni.covid@asst_valleolona.it