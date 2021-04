Perdita alla rete idrica, Gaggiolo resta senz’acqua

È in corso la riparazione di una perdita lungo la rete idrica di Via delle Sorgenti nel Comune di Cantello, in località Gaggiolo. (Foto di repertorio)

Al fine di poter effettuare la riparazione, Lereti procederà al sezionamento della rete distributrice della zona; attività che comporterà la sospensione dell’erogazione idrica non programmata nelle seguenti vie del Comune di Cantello Località Gaggiolo: via Elvezia; via Brigate Partigiane; via Felice Mina; via Trento; via Trieste; via Per Clivio; via Monte Generoso; via delle Sorgenti; via Del Poggio.

L’intervento sarà concluso entro la serata di oggi.