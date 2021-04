Perdita d’acqua “misteriosa” a Calcinate del Pesce

Una perdita d’acqua “misteriosa” In via Duca degli Abruzzi a Calcinate del Pesce, frazione di Varese ha portato i cittadini a contattare il consigliere comunale Domenico Esposito, che ora si appella al comune.

«Ho chiesto a Le Reti, ma la perdita non li riguarda – spiega Esposito – Probabilmente è in un area privata, ma sta diventando davvero ingestibie, come mi spiegano i residenti».

Una situazione incresciosa che si trascina da giorni senza però capirne la causa:«Chiedo, a questo punto, l’uscita della polizia locale per i controlli e la definizione della responsabilità, perchè si tratta di un disagio per i residenti e un rischio per le strutture pubbliche come le strade»