Pneumatici stagionali, dal 15 aprile si torna a quelli estivi

Arrivata la primavera, per tutti gli automobilisti che scelgono di montare pneumatici stagionali, è tempo di tornare a quelli estivi per poter circolare con quelle più adatte alla stagione e rispettare le disposizioni della normativa.

Si dovrà quindi provvedere a partire da oggi – giovedì 15 aprile – alla sostituzione.

La normativa prevede un mese di tolleranza per il cambio: entro il 15 maggio 2021 si dovranno avere montate sul veicolo le gomme per la stagione estiva. Al momento non sono previsti ulteriori slittamenti come avvenne invece lo scorso anno, quando tale scadenza cadde proprio nel pieno del lockdown.

In caso di mancato adeguamento si può incorrere in sanzioni sia di tipo pecuniario che amministrativo che possono variare da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.695, e a ciò può aggiungersi anche il ritiro della carta di circolazione, che obbligherà l’automobilista alla visita e ad una prova presso la motorizzazione civile. La norma prevede anche alcune eccezioni: nel caso di pneumatici invernali con codice di velocità pari o superiore a quello indicato nel libretto, non vi è l’obbligo di sostituzione, tuttavia il cambio gomme è vivamente consigliato poiché le coperture termiche nel periodo estivo possono rivelarsi piuttosto pericolose, in quanto inadatte al clima e alle alte temperature che caratterizzano i mesi caldi.