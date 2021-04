Pronta la prima statua di legno realizzata coi tronchi dei cedri abbattuti a Olgiate Olona

Ecco la prima scultura realizzata sul tronco di uno dei tre cedri abbattuti per ragioni di sicurezza, sul limitare del parco ex-Opai. Grazie alla generosità di Natan Colombo, nipote di Vittorio Lazzarotto, i personaggi degli affreschi della sala Alba di Villa Gonzaga stanno diventando statue di legno permanenti.

Qualche settimana fa vi avevamo raccontato dei cedri tagliati a causa della loro pericolosità a Olgiate Olona. L’amministrazione aveva accolto con favore l’idea di lasciare i tronchi nella loro sede per trasformarli in statue di legno con i personaggi dipinti nella bellissima sala di Villa Gonzaga, realizzati per i bimbi dell’Opai da Antonio Rubino, disegnatore del Corriere dei piccoli.