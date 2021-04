Protesta di ambulanti e ristoratori contro le chiusure in alcune piazze italiane

Proteste, tensione e in alcune piazze anche tafferugli. È stata una giornata molto tesa in molte città italiane durante le proteste di ambulanti e imprenditori che chiedono la riapertura delle proprie attività. Una protesta alla quale si sono aggiunte anche frange di manifestanti violenti che hanno soffiato sulla rabbia dei manifestanti.

A Roma, davanti a Montecitorio, la protesta è sfociata in tafferugli durante i quali due poliziotti sono rimasti feriti, uno è stato portato via in ambulanza.

«In questo momento le proteste sono alimentate dalla situazione estremamente delicata per il Paese ma è inammissibile qualsiasi comportamento violento nei confronti di chi è impegnato a difendere la legalità e la sicurezza». Con queste parole il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha espresso «solidarietà e vicinanza al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante la manifestazione in Piazza Montecitorio» nel corso della quale ci sono stati momenti di tensione tra i manifestanti che protestavano per le riaperture e la Forze di polizia davanti alla camera dei Deputati.

«Tutte le nostre forze di polizia stanno operando con grande professionalità, equilibrio e senso di responsabilità di fronte all’evidente disagio delle categorie economiche più colpite dalla grave crisi innescata dalla pandemia che merita la doverosa attenzione del Governo» ricorda il ministro precisando tuttavia che è inaccettabile che «in una fase così difficile per il Paese in cui è richiesto il massimo sforzo di coesione e di reciproca solidarietà, le ragioni della protesta sfocino in comportamenti che provocano ulteriori tensioni e disagi».

A Milano un gruppo di ambulanti si è riunito in Piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, per chiedere «immediati ristori» e di poter tornare a lavorare.