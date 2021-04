Riapre l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Luino

Lo sportello dell’Agenzia delle Entrate di Luino riaprirà i battenti nella giornata di domani, martedì 20 aprile.

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici sono dal martedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.20.

Le modalità di accesso sono solo su appuntamento chiamando il numero 800.90.9696 da rete fissa o 06.96668907 oppure collegandosi sul sito internet www.agnziaentrate.gov.it

L’ufficio di Luino era chiuso da agosto 2020 ed è stato al centro di numerose richieste anche da parte degli amministratori locali che avevano rivolto numerosi appelli alle autorità nei mesi scorsi.

Non a caso il sindaco Enrico Bianchi ha commentato favorevolmente la notizia: «In questa difficile situazione generale dovuta al covid la riapertura degli uffici dell’agenzia delle entrate in via Luini rappresenta una bella notizia di cui abbiamo molto bisogno».

«Ci auguriamo» – ha concluso Bianchi – che questo sia un segno di un ritorno nel Luinese alla normalità, ringrazio Fabrizio Luglio presidente del consiglio comunale per l’attenzione è l’interesse che ha dedicato a questa riapertura»