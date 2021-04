“Hanno rubato la statua di mio zio bambino dal cimitero di Morazzone”

Una segnalazione molto brutta e triste che arriva da Morazzone. Ce la scrive il nostro lettore Michael, che chiede condivisione e condanna per questo gesto

Gentile Redazione,

Sono a segnalare un fatto molto brutto che ha lasciato scossa la mia famiglia.

Nella giornata di giovedì 8 aprile ci siamo resi conto che è stata rubata la statua tombale nel cimitero di Morazzone (VA) raffigurante mio zio, morto alla sola età di tre anni.

Questo gesto, che è completamente estraneo alla sensibilità umana, ci riporta indietro di cinquant’anni dove riemergono i ricordi, brutti, di quel maledetto giorno in cui morì un bambino di soli tre anni. Quel tragico giorno fu investito da un’auto e venne catapultato contro una base di cemento. Dal quel tragico momento mio zio non si risvegliò più. Questo bambino, volato in cielo troppo presto è il fratello di mio padre e di mia Zia. La statua rubata è in bronzo, a grandezza naturale, è il nostro ricordo speciale per dare non solo “valore” a mio Zio, ma valore “reale” perché venne realizzata a sua immagine e somiglianza.

Chiedo, senza pretese e nel più totale rispetto, condivisone anche solo nella vostra pagina Facebook di questo testo. Spero sia in grado di scuotere la coscienza di chi ha compiuto questo terribile gesto, e che ci aiuti a ritrovare la statua.

Cordialmente,

Michael