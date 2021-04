Scontro tra due auto a Cittiglio, al lavoro soccorritori e Vigili del fuoco

Incidente stradale nel pomeriggio sulla via Provinciale, a Cittiglio.

Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate all’altezza del civico 146.

Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate da Croce Rossa Gavirate e Sos Travedona.

Al lavoro anche i Vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, che hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Coinvolti nell’incidente due ragazzi di 20 e 24 anni e una donna di 51 anni. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi danni, anche se per due feriti si è resa necessaria una visita in Pronto soccorso, i codice verde.