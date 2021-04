Scorte al minimo, il vaccino Astrazeneca utilizzato solo per i richiami

Nuove direttive nei centri vaccinali. Si usa il vaccino Astrazeneca solo per le seconde dosi e per i nuovi appuntamenti Pfizer o Moderna.

Un’indicazione del direttore generale del Welfare regionale Giovanni Pavesi arrivata alle Asst e Ats lombarde cambia le direttive da oggi, lunedì 26 aprile. Fino a ieri, gli over 60 convocati hanno ricevuto Astrazeneca, da oggi solo i vaccini a RNA messaggero. Fino a quando durerà la direttiva? Non è chiaro, ma sicuramente finché l’azienda di Oxford non invierà le dosi concordate dall’Unione europea.

La novità andrà certamente a incidere sul calendario vaccinale dato che i vaccini a RNA messaggero hanno richiami a 21/30 giorni mentre Astrazeneca a tre mesi.

Le aziende ospedaliera stanno rivedendo quindi le proprie agende e così poste.

Il cambiamento piacerà agli over 60 convocati nei prossimi giorni dato: nei giorni scorsi la parte di discussione sanitaria con il medico è risultata sempre più complessa e il tasso di rifiuto del vaccino ad adenovirus leggermente maggiore.