I soci di Acsm Agam approvano il bilancio, deliberano dividendi e nomina il nuovo cda

L’assemblea degli azionisti di Acsm-Agam spa, società che opera nel settore delle utilities, frutto dell’aggregazione delle utilities di Monza, Como, Lecco, Sondrio, Varese, ha approvato il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Il gruppo nonostante l’emergenza sanitaria conseguente al Covid-19, ha subito impatti complessivamente contenuti, dimostrando importante resilienza agli effetti della pandemia, risultato conseguito grazie alla diversificazione delle proprie attività, costituite in gran parte da servizi essenziali, al fatto che alcune di esse sono regolate e quindi potenzialmente non soggette a volatilità o quantomeno a volatilità molto contenuta e grazie, infine, alle azioni promosse dal gruppo, dettagliate nella Relazione finanziaria annuale 2020, finalizzate al contenimento degli impatti dell’emergenza.

Il bilancio consolidato del gruppo evidenzia un margine operativo lordo (Ebitda), prima delle partite non ricorrenti, pari a 75,5 milioni di euro (erano 66,2 milioni nel 2019); un Ebit, pari a 24,7 ml. di euro (28 milioni di euro nel 2019), in flessione rispetto all’anno precedente che, si ricorda, aveva beneficiato di partite non ricorrenti positive per oltre 5 milioni di euro, causa maggiori ammortamenti e accantonamenti; il risultato netto del gruppo pari a 17,9 milioni di euro, in minima flessione rispetto al 2019 (18,6 milioni di euro).

Nel 2020 sono stati realizzati investimenti complessivi, al lordo delle dismissioni, pari a 73,2 milioni di euro rispetto ai 60,9 milioni dello scorso anno: un’attenta ripianificazione delle attività ha consentito infatti di recuperare l’iniziale rallentamento conseguente al lockdown.

Al 31 dicembre la posizione finanziaria netta risulta pari a 148,1 milioni di euro (121,3 ml. di euro al 31 dicembre 2019). Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto (leverage) al 31 dicembre 2020 è pari a 0,30 (0,25 al 31 dicembre 2019). L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità la proposta del consiglio di amministrazione e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 0,08 euro che verrà messo in pagamento il 23 giugno 2021.

L’assemblea ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società. Sono stati nominati i primi dodici candidati della lista n. 1, presentata congiuntamente dai soci A2A spa, Lario Reti Holding spa, Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio, titolari di 175.070.270 azioni rappresentanti il 88,71% del capitale sociale e il primo candidato della lista n.2, presentata dal socio Ascopiave spa, titolare di 9.867.189 azioni rappresentanti il 4,999% del capitale sociale.

Il cda è composto da: Marco Canzi (presidente), Paolo Giuseppe Busnelli (vice presidente), Nicoletta Molinari (vice presidente), Annamaria Arcudi, Maria Ester Benigni, Edoardo Iacopozzi, Roberta Marabese, Claudia Mensi, Paola Musile Tanzi, Maria Angela Nardone, Pietro Scibona e Paolo Soldani ePierpaolo Florian.

Il nuovo cda rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.