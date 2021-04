Una soluzione per i problemi di mobilità legati alle scale

Con l’avanzare degli anni e con l’età, le scale possono trasformarsi in un vero e proprio ostacolo insormontabile. La tua casa non può diventare un luogo inaccessibile, e mantenere la propria autonomia, è una conquista e un diritto di tutti. La soluzione in realtà è a portata di mano, ed è più semplice del previsto, i Montascale Garaventa Lift rispondono a ogni tua esigenza e senza aver bisogno di incorrere in complicati e costosi lavori di ristrutturazione.

L’estrema versatilità è elemento distintivo dei montascale Garaventa Lift, che si adattano a tutte le tue esigenze, sia di spazio che di portata. Possono facilmente essere montati sia all’interno di un appartamento che all’esterno, per percorrere tratti in tutta sicurezza. Le poltroncine montascale hanno una guida scorrevole e pieghevole, in modo tale da non ingombrare lo spazio anche in prossimità di zone di passaggio o accanto a porte.

Le poltroncine montascale sono disponibili in vari modelli e in diverse misure: puoi scegliere tra quelle più ergonomiche, quelle più imbottite, fino alle misure XXL dotate di braccioli regolabili in larghezza. Una soluzione su misura per ogni tua esigenza.

Come funziona la guida di scorrimento?

La guida scorrevole su cui viene montata la tua poltroncina montascale, è realizzata in modo da essere leggermente più corta rispetto alla scala da superare. Come funziona? Vediamolo insieme. Al momento in cui inizi a salire le scale, la guida si muoverà con te e raggiungerà la cima delle scale prima del montascale. A questo punto la guida si fermerà, mentre il montascale proseguirà il cammino fino alla cima delle scale, dove potrai scendere in tutta sicurezza.

I montascale Garaventa si adattano a tutti i tipi di scale.

Le poltroncine montascale si adattano a ogni tipo di scala: a chiocciola, ellittica, stretta, larga e a curva. Un consulente specializzato provvederà a effettuare un sopralluogo e a consigliarti la soluzione migliore. In poche ore potrai avere il tuo montascale funzionante senza lavori di edilizia. Le poltroncine montascale sono adatte sia a soluzioni per interni che in esterno. Se la tua esigenza è quella di avere un montascale che ti permetta di vivere comodamente la tua abitazione, anche se sviluppata su più livelli, i montascale Garaventa fanno al caso tuo, in quanto estremamente silenziosi e adatti a non disturbare nessun residente all’interno degli ambienti di casa.

Le finiture sono estremamente curate in modo da integrarsi in maniera sobria ed elegante all’interno del contesto domestico. Inoltre, in caso di utilizzo all’interno di un condominio, i montascale potranno anche essere riservati esclusivamente a chi ne avrà diritto, tramite l’utilizzo di apposite chiavi di attivazione.

Garaventa Lift Italia ha la sua sede e stabilimento a Lainate, e rappresenta la sezione italiana del Gruppo Garaventa Lift, leader mondiale nei montascale e ascensori domestici. É inoltre possibile contare su numerose agevolazioni fiscali, dal superbonus del 110%, alla detrazione Irpef del 50% e molte altre soluzioni, che ti permetteranno di risparmiare sull’acquisto del montascale.

In base alla Legge n. 13 del 9 gennaio 1989, è possibile fare richiesta del contributo per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a poter usufruire degli incentivi statali e dell’Iva agevolata al 4%.

Chiedi una consulenza e fatti fare un preventivo

Garaventa Lift è presente a Varese e in tutta la provincia, i suoi esperti sono sempre disponibili. I tecnici ti seguiranno dalle prime fasi di sopralluogo e preventivo fino al post vendita, con la manutenzione affidata a tecnici competenti e accurati presenti sul territorio, dandoti i migliori consigli e offrendoti la possibilità di valutare le diverse soluzioni.