Tour of the Alps: vince Moscon, Eolo combattiva, varesini pimpanti

Gianni Moscon è il primo leader del Tour of the Alps di ciclismo, corsa a tappe italo-austriaca di preparazione al Giro d’Italia. Il corridore della Ineos-Grenadier (che da under vinse una tappa di Coppa delle Nazioni ad Angera) ha vinto sul traguardo di Innsbruck al termine di una azione che gli aveva permesso di prendere un vantaggio sufficiente per anticipare il ritorno del gruppo. Moscon era stato raggiunto dal norvegese Andersen (Uno-X) a qualche centinaio di metri dal traguardo ma poi lo ha bruciato in volata mentre alle loro spalle il plotone è arrivato a gran velocità con Riabushenko (UAE Emirates) rapido a prendere il terzo posto su Felline e Schultz. foto Eolo-Kometa

La tappa scattata da Bressanone è stata positiva per i due corridori varesini iscritti, Luca Chirico ed Edward Ravasi: entrambi sono riusciti a restare nel gruppo di testa e quindi a non perdere secondi in classifica generale. Il valceresino della Androni-Sidermec, che è anche abbastanza veloce allo sprint, ha chiuso al 16° posto mentre il besnatese della Eolo-Kometa è stato molto attento a non prendere “buchi” e si è classificato 39° in un plotone residuo di una novantina di corridori.

A proposito di Eolo-Kometa, va sottolineata anche l’azione del giovane ungherese Marton Dina, uno dei tre animatori della fuga più lunga della giornata. Dina è transitato secondo sui due GPM di giornata, al Brennero e sull’Axams e quindi è alle spalle dell’italiano De Marchi nella classifica della montagna. Invece il trentino Davide Bais è rimasto con Ravasi nel gruppo di testa chiudendo al 17° posto, terzo tra i giovani. Staccato invece, nel plotone giunto a 5’13” da Moscon, il giovane binaghese Alessandro Fancellu.

Martedì la seconda frazione dell’Alps porterà i corridori da Innsbruck a Feichten Im Kaunertal: tappa corta ma con due GPM molto interessanti e arrivo in ascesa. Sarà il giorno giusto per le prime mosse dei big e anche Ravasi è avvisato: vietato distrarsi, serviranno già gambe in forma Giro.