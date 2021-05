“Acqua allo stato solido”, il nuovo singolo di Rosaria Gualtieri

È uscito il nuovo singolo “Acqua allo stato solido” di Rosaria Gualtieri. Un brano molto intimo che trova al suo interno più chiavi di lettura: «La principale parla dei cambiamenti che ciascuno di noi è costretto ad affrontare nel corso della propria vita – ci spiega Rosaria – Infatti, crescendo, non solo dobbiamo imparare ad accettare i nostri cambiamenti esteriori ma, soprattutto, quelli interiori. A tutti è capitato di dover cambiare lavoro, casa, amici. Tuttavia, rimaniamo sempre le stesse persone. Certo con dell’esperienza in più ma sempre gli stessi. Ed ecco spiegata la metafora con l’acqua che pur cambiando stato rimane sempre la stessa sostanza».

La musica, nelle sue diverse forme, ha accompagnato Rosaria fin da quando era piccola. È stata presente nella sua vita dall’età di sei anni con la danza classica, poi con il canto e, recentemente, con lo studio del pianoforte.

Il cambiamento fa paura ma è inevitabile che avvenga, è questo il messaggio che il brano vuole esprimere.

Il testo e la voce sono di Rosaria mentre l’arrangiamento musicale e il mixaggio sono stati affidati ad Alessandro D’Agostino.

La traccia audio è disponibile su tutte le piattaforme digitali e il 21 aprile è uscito anche il videoclip su Youtube, realizzato dallo studio di Francesco Marmino.

Rosaria Gualtieri – ACQUA ALLO STATO SOLIDO – YouTube

« “Acqua allo stato solido” è il terzo inedito ma in realtà questo percorso è nato quasi per caso: ero al lavoro e ogni giorno con scadenza regolare, quando mancava un’ora alla fine, guardavo l’orologio – ci racconta Rosaria – Ho iniziato a canticchiare un ritornello nella mia testa e appena sono arrivata in macchina l’ho registrato con il telefono. Una strofa tira l’altra e insieme ad Alessandro è nato il primo singolo “Non ho tempo”. Un po’ come mi è successo con “Acqua allo stato solido”: era una giornata piovosa e osservando le goccioline che dolcemente accarezzavano il vetro mi è venuto in mente di fare la metafora con l’acqua».

Rosaria fa della musica una sua “residenza”: ci torna ogni volta che vuole ed è felice. Ora ha in programma tanti nuovi progetti, tra cui un inedito solo piano e voce.