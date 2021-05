Air Senegal aumenta da tre a cinque i voli Malpensa-Dakar

Incoraggiata dall’elevato numero di prenotazioni, Air Senegal ha annunciato che aumenterà ulteriormente i voli diretti da Milano Malpensa da tre a cinque voli settimanali a partire dal 1 ° luglio 2021. Sarà quindi la compagnia aerea con il numero più elevato di voli settimanali tra Italia e Senegal per la stagione estiva 2021.

Il quarto volo è programmato la domenica a partire dal 20 giugno, mentre il quinto inizierà ad operare giovedì 1° luglio. Tutti e cinque i voli settimanali saranno operati esclusivamente dall’Airbus A321 tutti i lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, offrendo 16 posti in business class e 149 in classe economica.

I voli sono opportunamente schedulati per garantire collegamenti rapidi, in entrambe le direzioni via Dakar, verso altre destinazioni africane quali Abidjan, Bamako, Conakry, Banjul, Nouakchott, Ziggachoir e presto Freetown.

La compagnia aerea informa i propri passeggeri che la franchigia bagaglio inclusa nella tariffa è di 46 kg suddivisi in due valigie (23 kg ciascuna) ed è valida per i passeggeri che volano da Milano verso l’intera rete africana via Dakar, in entrambe le direzioni.

Air Senegal ha un nuovo programma frequent flyer chiamato Teranga Loyalty e il vettore annuncerà a breve le promozioni della stagione estiva a disposizione dei membri frequent flyer.

Air Senegal è il primo vettore africano ad installare sedili reclinabili in business class, un servizio premium disponibile a bordo di tutti gli Airbus A321.

Il volo da Dakar decolla alle 00:35 e arriva alle 8.20, mentre in senso opposto si decolla da Malpensa alle 9.50 e si arriva a Dakar alle 14.05.