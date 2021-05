Alfa srl cerca due nuove figure professionali

Alfa Srl, il gestore unico del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese, sta ricercando due nuovi profili professionali da inserire nel proprio organico.

Si cerca un coordinatore della sicurezza – RSPP a tempo indeterminato: il termine di presentazione della domanda è il 9 giugno 2021.

L’altro posto è per un addetto Portfoglio management, sempre a tempo indeterminato. Scadenza: 8 giugno 2021.

I singoli bandi sono pubblicati sul sito di Alfa Srl, qui

Alfa Srl è una società a capitale interamente pubblico e pertanto per le assunzioni di personale deve seguire le procedure previste per il pubblico impiego. Alfa Srl si adopera quotidianamente per migliorare gli standard di gestione del servizio idrico integrato con l’obiettivo dell’eccellenza, investe nelle risorse fondamentali per il lavoro, impegnandosi a offrire know-how ai propri dipendenti, formazione e sviluppo delle competenze per dare la possibilità a ognuno di realizzare la propria scelta professionale.