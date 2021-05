Arriva un nuovo Baby pit stop in libreria

Sarà inaugurato nella mattinata di sabato 29 maggio a partire dalle ore 11 il nuovo Baby Pit stop di Fagnano Olona che ha trovato posto tra gli scaffali della libreria Millestorie, tra albi illustrati per bambini, ma anche saggi e romanzi.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno la presidente del comitato regionale Unicef Lombardia, Manuela Bovolenta e Laura Orsolini, scrittrice e titolare della libreria di via Pompeo Saibene che mostra un’attenzione in più ai giovanissimi, non solo nella scelta dei libri per piccoli lettori di ogni età, ma anche in uno spazio nuovo dedicato all’allattamento e quindi al benessere dei bambini.