Con “Aspettando Mangiafuoco”, torna Piambello dal vivo

Interrotto a causa della pandemia, è pronto a tornare sulla scena “Piambello dal vivo”, il primo festival di teatro diffuso della valle del Piambello. In calendario ci sono due mesi di spettacoli a partire da domenica 9 maggio alle ore 17 al parco Formentano di Cunardo con “Aspettando Mangiafuoco”, commedia della compagnia Teatro del Cerchio per famiglie.

La storia strizza l’occhio ad “Aspettando Godot”, riletta in chiave più divertente per poterla adattare a un pubblico di giovanissimi.

“Abbiamo voglia di incontrarvi, di scambiare due parole, di vedervi rapiti dalle storie, di alzarvi dalle poltrone con un nutrimento nuovo! Crediamo che il teatro possa essere un luogo dove giovani e adulti possano lasciarsi condurre in un viaggio, accompagnati da voce e corpo degli attori. Le storie ci aiutano a crescere e stimolano il pensiero, la fantasia e la voglia di tornare a sognare insieme”, afferma Andrea Gosetti, direttore artistico del festival promosso da Intrecci Teatrali.

Info e prenotazioni a questo link.

Per il programma completo del festival consultare il sito di Intrecciteatrali.it con diverse date nei Comuni aderenti all’iniziativa che sostengono il Festival Piambello dal vivo (assieme a Fondazione Comunitaria del Varesotto e Comunita Montana del Piambello): Cremenaga, Bisuschio, Induno Olona, Besano, Cantello, Marchirolo, Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano, Clivio, Cunardo, Cadegliano Viconago, Saltrio.

L’associazione Intrecci Teatrali ha anche creato un canale podcast “Corte al teatro” , un luogo personale dove ascoltare storie .