Bit Digital Edition: Varese protagonista

Ci sarà anche Varese tra gli oltre 1.500 attori della filiera del turismo protagonisti a “Bit Digital Edition”, l’innovativa evoluzione telematica della più autorevole manifestazione del settore in Italia, che si terrà online dal 9 all’11 maggio per gli operatori e dal 12 al 14 per il pubblico dei viaggiatori.

«Valorizzeremo ancora una volta l’offerta del nostro territorio, con le sue eccellenze ambientali, artistiche, culturali e architettoniche e le opportunità che offre di vivere un’esperienza turistica legata sia al puro leisure, sia all’active and green» spiega il presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi, introducendo il pubblico allo spazio virtuale dove si collocano Varese e il suo territorio nell’ambito dell’edizione 2021 della Borsa internazionale del turismo.

«Una partecipazione che è il frutto della sinergia avviata, ormai da lungo tempo, da Camera di Commercio con gli enti locali e con le associazioni di categoria rappresentative del mondo turistico. Un settore che, dopo aver sofferto le aspre conseguenze dell’allerta sanitaria, ha voglia di ripartire in sicurezza, con le indubbie capacità dei suoi operatori. Certo, guardiamo con attenzione a quel turismo di prossimità che la scorsa estate, quando ad agosto la crescita delle presenze italiane sui laghi varesini in termini percentuali fu addirittura a tre cifre, permise di far tirare un sospiro di sollievo alle nostre strutture. Il carattere virtuale dell’edizione di quest’anno della Bit ci permette però di rivolgere l’attenzione anche ad altre opportunità, rimettendo le basi per richiamare quel pubblico internazionale sempre attratto dalla bellezza che caratterizza l’area prealpina con il verde delle sue vallate e l’azzurro dei suoi corsi d’acqua».

Ecco allora che a tutti i visitatori virtuali della Borsa internazionale del turismo proporremo i contenuti del portale “Varese DoYouLake?” con spunti, suggerimenti, suggestioni per trascorre giornate attrattive sul nostro territorio» continua Lunghi, facendo riferimento alla presenza, all’interno dello spazio virtuale promosso da Camera di Commercio, anche dei Comuni delle sponde varesine del Lago Maggiore e del Ceresio, con gli eventi che si stano predisponendo per l’estate, quali “Slow lake” a Laveno Mombello e le iniziative di Luino, Angera e Sesto Calende. Non mancherà la città di Varese con la mostra “Giappone: disegno e design. Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea”, in programma al castello di Masnago.

Sempre nello spazio virtuale di Varese all’edizione 2021 della Borsa internazionale del turismo, non mancheranno tre momenti d’approfondimento con webinar previsti mercoledì 12 maggio sul tema “Patrimoni dell’Umanità: le storie da non perdere a Varese”, giovedì 13 su “Acqua, terra e fede: tre itinerari magici a Varese” e venerdì 14 su “Via Francisca tra Varese e Pavia, tra antichi mercati e Sant’Agostino”.

Allargando, invece, lo sguardo all’intera Bit, le presenze dall’Italia spaziano da Nord a Sud con un mix di territori dalle diverse caratteristiche. Altrettanto differenziate le proposte dall’estero: qui, in attesa che le condizioni sanitarie permettano di riaprire le frontiere, si potrà guardare alle classiche mete delle vacanze come pure alle nuove destinazioni tutte da scoprire.

Per visitare virtualmente la rassegna, aperta al pubblico nelle date già indicate del 12-13 e 14 maggio, basterà richiedere il proprio Fiera ID e registrarsi sul sito bit.fieramilano.it. Si potrà così scoprire le destinazioni proposte, chattare con gli espositori e seguire convegni e webinar dedicati alle tendenze del settore turismo.