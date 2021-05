Bitcoin: resta alta l’attenzione degli investitori per la criptovaluta dei record

La caduta del prezzo del Bitcoin ha fatto il giro del mondo, soprattutto dopo l’anno record caratterizzato dal rally sui mercati finanziari della criptovaluta ideata dal misterioso Satoshi Nakamoto. Questa correzione è stata attribuita alle indiscrezioni arrivate da oltreoceano, con alcune voci autorevoli che indicano la possibilità di un’inchiesta del Tesoro USA contro alcune banche, le quali avrebbero usato Bitcoin per operazioni di riciclaggio.

Al momento non esiste nessuna conferma ufficiale, quindi si tratta appena di notizie che non sono state verificate, inoltre la performance di Bitcoin continua a segnare un +722% nell’ultimo anno e una crescita del 371% a sei mesi. La criptovaluta ha perso parte del market cap accumulato nelle ultime settimane, tuttavia rimane al di sopra dei mille miliardi di dollari di capitalizzazione saldamente alla guida del settore crypto.

Secondo gli esperti il crollo della quotazione rappresenta un’opportunità per investire, in quanto il prezzo basso in base alle previsioni degli analisti su Bitcoin potrebbe offrire l’occasione di acquistare la criptovaluta a un valore di mercato più accessibile. Ovviamente, queste analisi devono essere effettuate in modo consapevole, tenendo conto dei fattori di rischio e valutando se si tratta di operazioni adatte alle proprie esigenze d’investimento.

Conviene acquistare Bitcoin durante il trend ribassista?

La reazione degli investitori di criptovalute alla discesa di Bitcoin ha visto due approcci completamente differenti: da un lato c’è chi si è affrettato a vendere le sue posizioni per la paura di un possibile tracollo della moneta digitale, altri invece sono corsi dagli exchange per comprare BTC. Le prospettive al momento sono abbastanza incerte, ad ogni modo un prezzo più basso di oltre il 10% rispetto a qualche tempo fa gola a molti.

Per capire come acquistare i Bitcoin basta leggere la guida a cura degli esperti di investimenti criptovalutari del portale Criptovaluta.it, all’interno della quale trovare tutto quello che bisogna sapere per comprare BTC. Comprendere se conviene o meno investire adesso è un’altra storia, perciò bisogna prima di tutto cercare di scoprire cosa sta succedendo realmente, in secondo luogo è necessario usare l’analisi tecnica e fondamentale per pianificare una strategia operativa efficiente.

Per i principali media mainstream e molti siti specializzati la causa principale è la possibile azione legale del Tesoro americano, mentre altre fonti riportano anche problemi elettrici in Cina che avrebbero creano blackout e rallentato l’attività di mining. Altri parlano di una potenziale bolla speculativa, poiché alcuni investitori starebbero liquidando le posizioni accumulate nei mesi passati approfittando di una quotazione elevata, mentre molti trader retail starebbero puntando forte su altre criptovalute come Dogecoin.

Effettivamente la prestazione di DOGE è stata impressionante fino a questo momento, reduce da una crescita di oltre il 14000% in un anno e anche nell’ultima settimana ha messo a segno un rialzo del 54%, tutto ciò mentre Bitcoin, Ethereum, Ripple e le altre monete digitali hanno chiuso una delle peggiori settimane del 2021. Interpretare il movimento ribassista è estremamente complesso, quindi non rimane che partire dallo studio dei grafici e dal monitoraggio di notizie attendibili per capire se è vantaggioso o meno investire su Bitcoin al momento attuale.

Come funziona la strategia del Dollar-Cost Averaging per investire su Bitcoin

Le criptovalute sono asset molto interessanti e apprezzati dagli investitori, in quanto possono realizzare crescite considerevoli sui mercati finanziari e farlo in modo davvero rapido, mettendo a disposizione opportunità quasi impossibili da trovare in altre asset class. Tuttavia, il problema principale rimane l’elevata volatilità, un aspetto che complica la definizione di una strategia d’investimento, soprattutto per quanti preferiscono l’acquisto di monete digitali rispetto ad alternative come il trading online.

Una soluzione adoperata da alcuni investitori è il Dollar-Cost Averaging, una modalità simile al piano di accumulo in quanto prevede investimenti fissi e regolari su un asset senza preoccuparsi del suo valore. Si tratta di un approccio più efficiente rispetto a un investimento unico, in quanto consente di tutelarsi in parte contro le fluttuazioni della quotazione, poiché il prezzo di ingresso sarà quello medio da calcolare alla fine dell’anno.

Con il DCA bisogna scegliere una frequenza e un importo da investire, ad esempio ipotizzando 100 euro al mese per acquistare Bitcoin per almeno un anno, dopodiché si ripete l’operazione indipendentemente dal valore di mercato, in questo modo il costo pagato dopo i 12 mesi sarà una media tra quello più alto e quello più basso. Il Dollar-Cost Averaging riduce il rischio attraverso la diversificazione, ad ogni modo gli esperti consigliano di differenziare l’asset location per ottenere maggiori risultati nella protezione del capitale e nella sostenibilità degli investimenti nel lungo periodo.