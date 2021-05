Cade mentre fa motocross a Gorla Minore, grave un 33enne

(immagine di repertorio) – Grave incidente nella tarda mattinata nell’area del motocross di Gorla Minore, in via Manzoni.

Un uomo di 33 anni che stava correndo con la sua moto sul percorso del Mx park è caduto per cause ancora in corso di accertamento ed è rimasto ferito in modo serio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Saronno, che hanno messo in sicurezza il ferito e lo hanno poi trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano in codice rosso.

Allertati anche i Carabinieri di Saronno che hanno effettuati i rilievi e raccolto testimonianze sull’incidente.