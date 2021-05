Le strade si riempiono, torna la routine degli incidenti

Capita che le riflessioni con gli operatori delle forze di polizia rappresentino la miglior caartina tornasole di situazioni che si nascondono nelle pieghe successive dei dati: utili, beninteso, ma arrivano in un secondo momento, quando i numeri riempiono le tabelle e spesso certificano l’andazzo.

Dunque il Paese è ripartito. Ma con esso anche il contatore degli incidenti che animano ogni ora. Dati alla mano, secondo il rapporto Istat sulle cause di morte pubblicato nell’aprile 2021

«l’analisi della mortalità per cause esterne, distinta per sesso e due grandi fasce di età, consente di caratterizzare ulteriormente quanto accaduto nella mortalità durante la prima ondata epidemica. La minore circolazione stradale conseguente al lockdown nazionale ha avuto come effetto la forte riduzione dei decessi per incidenti di trasporto in tutte le fasce di età. In particolare, sotto i 65 anni si osservano 214 decessi in meno (dei quali 178 tra gli uomini) con una riduzione di circa il 60% rispetto alla media 2015-2019».

Nella sola prima metà della giornata di oggi, mercoledì 12 maggio, si sono verificati sei incidenti stradali con feriti dove si contano 12 persone coinvolte, di cui due decedute. È successo negli incidenti stradali di Lonate Pozzolo, dove ha perso la vita un 64 enne, e lungo la strada statale 336 della Malpensa (in quest’ultimo caso si tratta di un gesto volontario di un uomo che si è lanciato da un cavalcavia mentre passava un camion).

Gli altri sono sinistri “minori“ ma che hanno mandato all’ospedale una decina di altre persone, in alcuni casi anche bambine piccole.

Fatti che devono riaccendere alla svelta i riflettori sulla questione della sicurezza stradale che non può andare in secondo piano rispetto alle altre emergenze che stiamo vivendo: i sinistri stradali rappresentano la prima causa di morte per i giovani.

Nel report sugli incidenti stradali del 2017 l’Istat rileva che