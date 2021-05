Si ribalta un camion sulla provinciale tra Besnate e Mornago

Si ribalta un camion lungo la strada provinciale tra Besnate e la frazione Crugnola di Mornago. È successo nella mattinata di mercoledì 12 maggio a Besnate poco dopo le 8.

Il mezzo ha perso il controllo ed è finito fuori strada girato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo e un’ambulanza dell’SOS Valbossa per il soccorso di un 42enne che però non ha riportato gravi ferite dall’incidente.