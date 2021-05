Investimento tra l’A8 e Gallarate, un morto: bloccata la superstrada 336 in direzione Malpensa

Un incidente stradale avvenuto alle 9.30 di oggi, mercoledì 12 maggio, sta paralizzando la superstrada 336 nel tratto compreso tra l’uscita dell’autostrada A8 e quella per Gallarate, in direzione Malpensa.

Dalle prime informazioni si tratterebbe dell’investimento di una persona. Sul posto stanno operando un’ambulanza della croce rossa di Gallarate e l’automedica. Allertata anche la polizia stradale. La statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico e le auto deviate sulla viabilità ordinaria, si segnalano lunghe code.

Anas fa sapere che “la strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Vergiate, a causa di un incidente avvenuto al km 2,700. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due mezzi e una persona è deceduta. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria allo svincolo di Gallarate Samarate. Sul posto è presente il personale di Anas, i VVF, la polizia Locale e il 118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile”.