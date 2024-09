Pigiama Run 2024 a Cassano Magnago: correre insieme per i bambini in ospedale

Il 20 settembre Cassano Magnago si impegna in un’attività solidale dedicata ai bambini affetti da tumore con la Pigiama Run 2024, un evento organizzato da LILT Varese.

Un evento divertente per le modalità: «Corri o cammina insieme ai partecipanti indossando il tuo pigiama, per dimostrare la tua vicinanza a questi piccoli pazienti e alle loro famiglie» (la foto è dal video promozionale dell’iniziativa Lilt).

Il ritrovo per questa manifestazione non competitiva è fissato al Village di Spazio LILT situato nel Parco della Magana, in via Ottone Visconti 9.A partire delle ore 17.30 lo spazio sarà animato da attività, musica, intrattenimento e tante sorprese per i partecipanti. La partenza della corsa o camminata, ricordiamo non competitive, è prevista al tramonto intorno alle 19:00, in contemporanea con le altre 43 città italiane che aderiscono a questa iniziativa.

La Pigiama Run è aperta a tutti: famiglie, associazioni sportive, bambini, corridori professionisti e amatoriali, chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per una buona causa.

Il percorso si snoderà attorno al parco, con due opzioni a disposizione: un percorso di 2,5 km, e uno più lungo di 4 km, adatti entrambi a tutte le età e livelli di preparazione fisica.

I partecipanti, pagando una quota di iscrizione di 15 euro, riceveranno un pettorale e un pacco gara, fino a esaurimento scorte, grazie agli omaggi degli sponsor dell’evento; l’intero ricavato verrà devoluto per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie residenti nella provincia di Varese.

Per partecipare alla gara sarà necessario iscriversi a questo link.