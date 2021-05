Cassano Magnago, medici e volontariato completano le vaccinazioni ai più fragili

Dopo la prima giornata organizzata il 10 aprile 2021, dedicata alla prima dose di vaccinazione a domicilio di cittadini cassanesi con problemi di deambulazione, si è svolta sabato 8 maggio 2021 la seconda giornata con i richiami dei vaccini antiCovid alle persone impossibilitate a raggiungere autonomamente i centri vaccinali.

L’organizzazione delle due giornate è stata possibile grazie ad una straordinaria collaborazione tra ATS Insubria, sette medici di medicina generale, tre medici volontari e/o in pensione, due infermiere volontarie, sei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, le Farmacie comunali e il Comune di Cassano Magnago.

«Una rete di persone che si sono messe insieme per erogare un prezioso servizio ai più fragili della nostra Città, seguendo uno scrupoloso protocollo di intervento domiciliare» dice il sindaco Nicola Poliseno.

«Ringrazio di cuore tutte le persone che si sono messe al servizio della nostra comunità per vaccinare 77 cittadini allettati o con problemi di deambulazione, che hanno così completato il ciclo vaccinale e che possono ora affrontare il futuro con maggior sicurezza e serenità».

Anche a Cassano Magnago non tutti i medici di base hanno aderito: il Comune, oltre a coordinare tutta l’attività di vaccinazione dei medici di medicina generale che si sono messi a disposizione per effettuarli a domicilio dei propri pazienti, sta fornendo supporto informativo e di contatto con Regione Lombardia e Ats Insubria per i cittadini i cui medici non hanno aderito al progetto sopra descritto e che invece verranno vaccinati da personale medico di Ats.

«Un passo in avanti verso il tanto atteso ritorno alla normalità. Vinciamo noi» conclude il sindaco