Castelseprio guarda al futuro con il nuovo parco inclusivo

Una grande festa per accogliere il nuovo parco di inclusivo di Castelseprio. Si è svolta ieri mattina, sabato 15 maggio, l’inaugurazione nel nuovo parco giochi di via San Giuseppe, completamente risistemato grazie ai fondi del bando regione Lombardia e all’impegno di Amministrazione comunale e cittadini.

Il sindaco Silvano Martelozzo ha tenuto a evidenziare come il lavoro di squadra sia stato fondamentale per la realizzazione della struttura: assessori, tecnici, associazioni e semplici cittadini hanno messo il loro impegno a disposizione di questo progetto.

«Volevo ringraziare tutti per essere qui oggi – ha continuato l’assessore Martina Carbone – È un evento davvero significativo per noi: è importante riuscire a offrire un luogo di incontro, soprattutto dopo questo periodo di emergenza sanitaria in cui siamo stati costretti noi adulti – ma soprattutto i nostri bimbi – a non socializzare. Siamo veramente contenti di poter inaugurare un parco e offrirvi un luogo di incontro, di gioco e di spensieratezza per voi e per i vostri bambini».