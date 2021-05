Cede un muro sulla linea ferroviaria a Malnate, vigili del fuoco al lavoro

Un muro di contenimento nei pressi della linea ferroviaria Varese-Milano ha ceduto a Malnate, vicino a via Enrico Toti, a circa un centinaio di metri dalla stazione in direzione Vedano Olona.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno interdetto l’area e stanno effettuando un sopralluogo congiuntamente ai tecnici della rete ferroviaria.

Su uno dei due binari è stata interrotta la circolazione dei treni. A seguito del sopralluogo e in in attesa delle operazioni di messa in sicurezza che inizieranno nella mattinata di martedì 18 maggio è stato deciso di interdire la circolazione sul binario interessato dal crollo.