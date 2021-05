Ciak si gira, Gavirate set delle riprese di “Terry’s Show“

Lunedì scorso Gavirate si è trasformata in un set cinematografico per le riprese di “Terry’s Show“ film scritto, diretto e prodotto (Cactus Production) da Matteo Ballarati e Federica Crippa, classe 1997 rispettivamente di Busto Arsizio e Arcisate.

Galleria fotografica Ciak si gira a Gavirate 4 di 6

Si tratta di un lungometraggio, pellicola che quindi durerà circa 75/80 minuti; è un drama/thriller sequel di Art.640, il mediometraggio uscito in sala il 15 novembre 2019 e si distribuisce su tre linee narrative, un indagato in attesa di processo, una banda di amici contro un pericoloso Trafficante d’opere d’arte e un Programma televisivo, il Terry’s Show che dà il titolo al film.

«Abbiamo molti sponsor e partner che ci aiutano piano piano a recuperare i costi del film e/o mettendo a disposizione delle location, Fra le ultime in cui abbiamo girato troviamo il Castello di Masnago (una delle sedi dei Musei civici di Varese), la “Pasticceria Tremontani” di Arcisate e “Diamoci un taglio” di Jessica Castelli a Gavirate (Giornata bellissima alla quale i passanti e i clienti del negozio hanno assistito con grandissimo entusiasmo)», spiegano gli autori.

«Se non fosse stato per la pandemia il film sarebbe stato prodotto in un solo anno e sarebbe uscito in sala il 15 novembre 2020, ma il covid ci ha messo i bastoni tra le ruote e ha complicato le cose: stiamo facendo di tutto per terminare le riprese e chiudere il progetto in totale sicurezza e seguendo le normative in vigore con tamponi per attori, distanze ecc».

«Cast e troupe sono formati da giovani e meno giovani professionisti del settore cinema. In questi anni ci siamo circondati di una squadra fantastica, persone competenti ma soprattutto amici, come piace chiamarlo a noi “Cactus Team”. Siamo orgogliosi del prodotto che sta uscendo perché è la somma degli sforzi di più di 40 persone».

Il cast è composto da: Simone Murru, Giovanni Iacono, Noemi Bertoldi, Gabriele Migliavacca, Alessandro Bellora, Gerardo Tummillo, Sara Scialdoni, Paolo Muzio, Fabrizio Valezano, Daniele Marcheggiani, Luna Fedele, Fabiana Lavezzi, Mauro Negri, Deborah Caporale, Daniele Balconi, Valerio Fioretti, Daria Morelli, Paolo Iannuzzi, Davide Gobbo, Monica Stracqualursi, Alessia Lodispoto, Fabrizio Rocchi e Simone Passero.