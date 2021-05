Comprendere la scadenza dei codici LEI e come rinnovarli

Il Codice Identificativo di Entità Giuridica (codice LEI) è fondamentale per consentire a qualsiasi persona giuridica di partecipare alle transazioni finanziarie. I codici LEI vengono inseriti in una banca dati universale che facilita alle autorità preposte al controllo finanziario mantenere un flusso costante dei dati di riferimento. Spesso i codici LEI sono soggetti a scadenza, ma è necessario evitare ad ogni costo che ciò si verifichi.

Che cos’è un Codice LEI ?

L’Identificatore di Entità Giuridica (LEI) è un codice alfanumerico formato da 20 cifre che consente di identificare chiaramente ogni soggetto giuridico che prende parte a transazioni finanziarie in tutto il mondo. Accedendo ad informazioni di fondamentale importanza circa un determinata persona giuridica, ciascun LEI è in grado di rivelare la struttura proprietaria di un’entità. Come spiega la Fondazione Globale Identificazione Entità Giuridiche( Global Legal Entity Identifier Foundation )(GLEIF), il LEI “risponde alle domande ‘chi è chi’ e ‘chi possiede chi’”: riferendosi rispettivamente ai Dati di Livello 1 e ai dati di Livello 2. GLEIF aggiunge anche che “I promotori dell’iniziativa LEI, vale a dire il G20, FSB (Financial Stability Board – Consiglio per la Stabilità Finanziaria) e molti altri enti regolatori in tutto il mondo hanno sottolineato l’importanza di rendere il LEI un bene pubblico.”

Cosa Comporta un Codice LEI Scaduto?

Una volta che un’entità è stata registrata con un codice LEI, lo stato dell’entità rimarrà attivo per 12 mesi nella banca dati globale. In questo periodo, i dati di tale entità appariranno sempre aggiornati alle autorità di regolamentazione finanziaria. Tuttavia, una volta scaduto il periodo di 12 mesi, qualora il codice LEI non fosse stato rinnovato, lo stato dell’entità sarà contrassegnato come scaduto, indicando che i dati LEI disponibili al pubblico non sono aggiornati. Questa condizione avrà un impatto negativo sull’entità e potrebbe causare delle perdite finanziarie.

Perché Evitare la Scadenza del LEI

Un LEI scaduto può avere ripercussioni negative nel veloce mondo della finanza. Alcune conseguenze comprendono:

1. Infrazione dei Regolamenti

Il mercato finanziario ha innumerevoli regole e regolamenti, alcuni dei quali guidano il sistema LEI e ne garantiscono l’aggiornamento. Il LEI scaduto, probabilmente comporta la violazione di molti dei suddetti regolamenti. Un LEI scaduto impedisce all’entità di condurre transazioni finanziarie o negoziazioni di qualsiasi genere. Un LEI scaduto comporta perdite per l’entità in quanto qualsiasi operazione finanziaria si bloccherà.

2. Mancato Aggiornamento delle Informazioni

Con il mondo che dipende sempre di più dalla digitalizzazione dei dati, anche il mercato finanziario e le parti che vi partecipano sono estremamente dipendenti dal LEI. Il LEI rappresenta l’identità di una persona giuridica ed è conseguentemente ritenuto il modo migliore per dimostrare affidabilità e attendibilità alle parti interessate. Senza informazioni aggiornate, i regolatori finanziari e le parti interessate non avranno nulla su cui basarsi.

3. Precedenti relativi alle Scadenze

Se il LEI è scaduto almeno una volta, il registro LEI riporterà per sempre la scadenza. Questa annotazione potrebbe avere un impatto negativo sui regolatori finanziari e sugli investitori. Anche una singola scadenza del LEI rimarrà per sempre visibile e accumularne più di una potrebbe causare notevoli danni all’organizzazione.

Cosa Fare in seguito alla Scadenza del LEI

Una volta scaduto il LEI, rivolgersi all’Agente di Registrazione Italia LEI per rinnovare il LEI il prima possibile tramite un processo di rinnovo ragionevolmente semplice. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di rinnovo, contattare l’agente di registrazione. Qualora il LEI fosse stato registrato presso un altro fornitore di servizi, l’Agente di Registrazione Italia LEI dovrà importarlo.

