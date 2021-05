Il Comune di Comabbio cerca due nuovi gestori per i bar del paese

Il Comune di Comabbio, nella prospettiva di rilanciare il territorio partendo dai luoghi di aggregazione, ha pubblicato il bando per la gestione di due locali di proprietà comunale: il bar nell’edificio “Ex-cooperativa” e il chiosco Puràa.

Galleria fotografica Aperti i bandi per la gestione dei locali di Comabbio 4 di 4

«Sappiamo – commenta l’amministrazione comunale di Comabbio – che l’emergenza covid ha generato grandi disagi e molte difficoltà per tutti, ma con la campagna vaccinale che in modo capillare ha raggiunto le persone più fragili e la bella stagione in arrivo, dobbiamo ripartire, tornare a vivere, con grande attenzione delle regole ma anche con ottimismo nell’ottica delle riaperture e della ripresa economica».

Il Bar dell’Ex cooperativa

Storico luogo di ritrovo di generazioni diverse, l’edificio dell’”ex Cooperativa” è stato completamente ricostruito e inaugurato nel 2016. Qui sono ospitati esercizi commerciali, ambulatori e la Sala Lucio Fontana, sala polivalente del Comune. Il Comune ha messo a bando un locale completamento attrezzato con cucina e bar, terrazzo e aree esterne per tavolini e campo da bocce. La struttura è adatta per attività e iniziative rivolte a famiglie, turisti e giovani, centrale al paese con parcheggi nelle vicinanze.

I dettagli del bando si trovano a questo link.

Il chiosco Puràa

Piccolo chiosco al centro del parco pubblico Puràa, in prossimità del laghetto e del Sentiero dei lavatoi, dotato di un grande portico accogliente, posto in una bella conca naturale, immerso nel verde con grandi spazi a disposizione, da cui è possibile ammirare da un lato il paese, e dall’altro il monte Pelada con i boschi che abbracciano il piccolo borgo.

Il bando per la gestione del chiosco si può consultare a questo link.