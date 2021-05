Per diventare “green” Busto Arsizio chiede aiuto ai cittadini

Da lunedì 31 maggio sul sito del Comune di Busto Arsizio saranno pubblicati tutti i documenti riguardanti gli interventi previsti per garantire la sostenibilità del ciclo integrato di rifiuti nell’Altomilanese, in totale aderenza al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

A partire dal 1 giugno e fino al 12, tutti i cittadini potranno formulare le loro osservazioni sul nuovo progetto di economia circolare che le società Agesp, Amga e Cap Holding hanno avviato, attraverso la creazione di una newco.

Inoltre, sono state programmate 4 commissioni ad hoc: 3 giugno ore 17, la prima commissione di presentazione progetto newco; 9 giugno ore 18, un’altra commissione per risposte alle richieste di approfondimento del progetto; 16 e 18 giugno ore 18, una commissione per risposte alle osservazioni; infine, il consiglio comunale del 22 giugno (ore 20) per l’approvazione.