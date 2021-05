“El tango infinito”: a Somma Lombardo una serata in streaming dedicata a Maradona

Il 10 maggio 1987 il Napoli di Maradona vinceva il suo primo scudetto. A 34 anni di distanza, per omaggiare uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, il Festival Storie di Cortile, organizzato con i comuni di Somma e Saronno (Varese), Inverigo e Lurago d’Erba (Como), Verano Brianza (Monza e Brianza) e Piombino (Livorno), propone un evento in streaming gratuito su Facebook e Youtube dal titolo: “Maradona – El tango infinito”.

Saranno chiamati a raccolta personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport: “Non sarà solo un tributo a Maradona ma un viaggio suggestivo nei Sud del mondo tra Napoli e Buenos Aires, tra sogni, passione, rivoluzioni e riscatto sociale”, spiega il cantautore Andrea Parodi, anima del Festival e direttore artistico dell’evento insieme al giornalista de “Il Mattino” Federico Vacalebre.

“Con storie, aneddoti, canzoni – sottolinea Parodi – entreremo nella bottega dell’arte presepiale dei fratelli Scuotto e ci perderemo tra i murales dei quartieri di Napoli. Ascolteremo Massimo Ranieri, Edoardo Bennato, Maurisa Laurito, lo scrittore Maurizio De Giovanni, i rapper Clementino e Vincenzo Oyoshe, il regista Alessandro Siani e faremo un viaggio con le fotografie in bianco e nero di Sergio Siano”.

L’evento sarà trasmesso lunedì 10 maggio alle 21 sul sito e sulla pagina Facebook del quotidiano “Il Mattino” e su Youtube dal sito del Festival Storie di Cortile, oltre che sui canali social del comune di Somma Lombardo.

“Collaboriamo da tempo con il Festival Storie di Cortile e non vediamo l’ora di tornare a fare eventi dal vivo, come quelli della programmazione estiva a cui stiamo lavorando. Perché niente può sostituire la socialità e la bellezza di eventi reali, soprattutto di un format come questo dove la cornice stessa di corti, strade e piazze assume un ruolo di protagonista e non solo di scenografia. Nel frattempo con questa iniziativa dedicata a Maradona chiudiamo un ciclo di eventi online sperimentali in cui l’arte resta sempre un una lente privilegiata per guardare e raccontare il mondo, attraverso musica, immagini e parole in grado di trasmetterne emozioni”, dichiara l’assessore alla Cultura Raffaella Norcini.

Con le canzoni di:

ALBERTO FORTIS feat GIANNI STOCCO

ALFINA SCORZA

ANDREA PARODI

CLAUDIA MEGRE’

DARIO SANSONE (FOJA)

EDOARDO BENNATO

FRANCESCO BACCINI

GANG feat DANIELE SEPE

GIUA

GLI ALIENI (EMILIA ZAMUNER & SERGIO MAGLIETTA)

GLI STADIO

JAMES MADDOCK

JESSE DE NATALE

JOE BARBIERI

MUSICA DA RIPOSTIGLIO

NELLO DANIELE

RAFFAELE KOHLER

RAIZ & RADICANTO

VALERIO JOVINE

VINCENZO OYOSHE

E con la partecipazione di:

ALESSANDRO RENICA

ALESSANDRO SIANI

ANDREA CARNEVALE

CLEMENTINO

DIEGO MARADONA JR

EMANUELE FILIPPINI

FABIO TAVELLI

FEDERICO VACALEBRE

FERRUCCIO SPINETTI

FRANCESCO DE LUCA

FRATELLI SCUOTTO

GIANCARLO CORRADINI

GIOVANNI GALLI

GIUSEPPE INCOCCIATI

IGOR PROTTI

JORIT

JVAN SICA

MASSIMO RANIERI

MAURISA LAURITO

MAURIZIO DE GIOVANNI

MICHELE GIUGLIANO

NANDO ORSI

PATRIZIO RISPO

PINO SACRIPANTI

SANJA LUCIC

SERGIO SIANO

TONY LAUDADIO

TOTO’ DI NATALE