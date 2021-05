Europei nuoto paralimpico, ori e record per Trimi e Terzi

Sono arrivate a 60 le medaglie conquistate dalla nazionale italiana negli Europei di Nuoto Paralimpico che si stanno svolgendo a Funchal, in Portogallo. Gli ori sono 23, sale a 20 il numero di argenti mentre i bronzi arrivano a 17.

Anche la quinta giornata di gare non è stata avara per gli Azzurri, che hanno ancora una volta dimostrato un altissimo valore, come sempre con il grande apporto dei ragazzi “targati” Polha.

La serata si è aperta con il bronzo di Simone Barlaam nei 400 stile libero S9, e il poco fortunato quarto posto di Federico Morlacchi.

Poco dopo, nei 50 stile libero S4 è arrivato l’oro di Ajola Trimi, che ha fermato il tempo in 41”15, nuovo record del mondo.

Quinto posto per Alberto Amodeo nei 50 stile libero S8, seguito a pochi giri di lancette da un’altra grande impresa, quella di Giulia Terzi (foto Twitter – ParaSwimming), capace nei 50 farfalla S7 di vincere l’oro e ritoccare il primato europeo: 34”95.

Anche Alessia Berra non si è tirata indietro, arrivando seconda nei 100 stile libero S12, con il nuovo record italiano 1’00”62.

Rimane giù dal podio Martina Rabbolini, quarta nei 100 stile libero S11.

La serata si chiude in bellezza con la medaglia d’argento 4×100 mista con Stefano Raimondi, Federico Bicelli e i “nostri” Simone Barlaam e Federico Morlacchi.